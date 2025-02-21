Миллионы туристов устремились в Японию, чтобы чистить снег

За необычное развлечение придётся заплатить больше 100 тыс. рублей. Миллионы туристов из Китая устремились в Японию ради того, чтобы примерить роль коммунальщиков. За $ 1,6 тыс. группе из шести человек предлагается принять участие в уборке снега. Обещают, что даже разрешат покататься на специальной машине.

Большая часть туристов, которые приезжают ради этого развлечения, живёт на юге Китая, где снег — редкость. У многих из них есть что-то вроде незакрытого гештальта. Они готовы платить сотни долларов ради необычного опыта.

Уборка снега позволяет людям избавиться от стресса, а также получить яркие эмоции от непривычного занятия. Удивительно, но такой вид отдыха постепенно вытесняет любовь китайских путешественников к шоппинг-турам в Японию.

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