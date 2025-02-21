В России за свадьбы в национальном стиле хотят выдавать гранты

Авторы инициативы уверены, что это поможет сохранить культурное наследие. В Татарстане предложили выдавать до 100 тысяч рублей молодожёнам, которые проведут свадьбу в национальном стиле. Фольклорные элементы могут быть любыми, а не только татарскими.

Сейчас мы согласовываем смету с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Размер гранта составит от 50 до 100 тысяч рублей. Обязательным условием будет использование национального колорита: это может быть национальный костюм, выступление фольклорного ансамбля или другие элементы, отражающие традиции, — пояснила первый заместитель министра по делам молодёжи республики Софья Галиева-Мустафина.

Правительство Татарстана поддержало данную инициативу. Предполагается, что первые гранты пары получат уже этим летом.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: В США ко Дню всех влюблённых выпустили помаду со вкусом картофеля фри