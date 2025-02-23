Шоу «Титаны», 2-й сезон, 5-я серия: во сколько начинается, какие испытания ждут участников

В воскресенье, 23 февраля, ТНТ покажет пятую серию шоу «Титаны». Искусственный интеллект придумывает всё более изощрённые и трудные испытания для атлетов. В новом выпуске участникам проекта предстоит включить силы, смелость и ловкость на максимум.

С каждым разом остаётся спортсменов остаётся всё меньше. Напомним, в 4 серии борьбу за главный приз покинули сразу 6 участников. Они показали худший результат в испытаниях с кольцами и прыжками на тумбы.

Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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