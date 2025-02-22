В России набирают популярность «ветряночные вечеринки»: что об этом думают врачи?

Врачи обеспокоены новой модой и предупреждают: ветрянка может дать тяжёлые осложнения. В последнее время среди родителей набирает популярность идея устраивать так называемые «ветряночные вечеринки» — детей специально подвергают воздействию вируса ветряной оспы, надеясь, что они переболеют в детстве и получат «естественный» иммунитет.

Алексей Ртищев, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета, отмечает, что тяжёлые формы ветрянки встречаются не так уж редко, особенно у детей с ослабленным иммунитетом.

Такая практика не только не полезна, но и опасна. Ветряная оспа может протекать в тяжёлой форме, приводя к осложнениям, таким как пневмония, бактериальная инфекция кожи и даже воспаление головного мозга — энцефалит.

Вместо того чтобы сознательно подвергать детей риску, он настоятельно рекомендует проводить вакцинацию, которая не только защищает от самого заболевания, но и снижает вероятность осложнений. Важно понимать, что массовое скопление детей на таких вечеринках увеличивает распространение вируса, ставя под угрозу здоровье других, в том числе беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой, отмечает врач.

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