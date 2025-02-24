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Кто выбыл в пятом выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний

Кто выбыл в пятом выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний
Шоу «Титаны»
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Итоги нового испытания станут известны через неделю. 23 февраля ТНТ показал пятую серию шоу «Титаны». В этот раз спортсмены разбились на тройки и соревновались в челлендже по грэпплингу.

Задачей атлетов было в течение 1,5 минуты удерживать мяч в яме с песком. Лучший в каждой тройке уходил с арены, а двое оставшихся продолжали сражение в новом раунде. Проигравшим становился тот, кто не смог удержать мяч по результатам финальных секунд.

Итоги:

  • 1-я тройка: Сергей Калинин, Роман Власов, Виктор Михайлов (худший результат).
  • 2-я тройка: Дмитрий Демчук, Николай Коваленко, Евгений Ушаков (худший результат).
  • 3-я тройка: Владлена Бобровникова, Роберт Фахретдинов, Полина Волчек (худший результат).
  • 4-я тройка: Иван Дорофеев, Анна Кикина, Галина Пинч (худший результат).
  • 5-я тройка: Дмитрий Кудряшов, Владислав Аксенчик, Даниил Соловьёв (худший результат).
  • 6-я тройка: Егор Погодин, Тагар Намсараев, Вячеслав Романов (худший результат).
  • 7-я тройка: Екатерина Лаптева, Дарья Наваррская, Магомед Амагаев (худший результат).
  • 8-я тройка: Альбина Мухаметшина, Константин Митин, Александр Лесной (худший результат).
  • 9-я тройка: Дмитрий Клецков, Кевин Акуабу, Зелимхан Дукаев (худший результат).
  • 10-я тройка: Анатолий Надратовский, Алсу Миназова, Анастасия Смирнова (худший результат).
  • 11-я тройка: Анна Сидорова, Регина Мухаметшина, Саша Стоун (худший результат).
  • 12-я тройка: Давид Чакветадзе, Алишер Хасанов, Олег Виллард (худший результат)
  • 13-я тройка: Геннадий Мальковский, Искандаргаджи Талканов, Антон Борздой (худший результат).
  • 14-я тройка: Николай Бобылев, Антон Попов, Александр Энберт (худший результат).

То, как с этим испытанием справились остальные спортсмены, покажут 2 марта. Тогда же станут известны результаты задания на вылет.

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