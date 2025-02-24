Синоптик Вильфанд предупредил о возможном возвращении морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям европейской части России рано прощаться с зимними холодами. Как отметил синоптик в беседе с РИА Новости, в марте температура может опуститься до -10…-13 градусов, что соответствует климатической норме.

Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до -10-13 градусов — это нормально.

По его словам, морозы возможны вплоть до 20 марта. Январь был аномально тёплым, но это не повод считать, что зима отступила, подчёркивает Вильфанд.

При этом метеоролог отметил, что, несмотря на возможные морозы, снежный покров в европейской части России начнёт таять раньше обычных сроков.

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