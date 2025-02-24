Россияне стали значительно чаще ездить на этот элитный курорт во Франции

Всё больше наших соотечественников выбирают для отдыха эту локацию. Пресс-служба туроператора PAC Group сообщила, что россияне стали на 50% чаще ездить в Куршевель по сравнению с прошлым годом. Теперь путешественники из нашей страны летают не только в Париж, но и на горнолыжные курорты Франции.

Спрос на Куршевель увеличился на 50% к прошлому году, — рассказали представители туроператора.

При этом отмечается, что интерес к европейским горнолыжным курортам среди наших соотечественников за год вырос на 60%. При этом в основном россияне летают кататься на сноубордах и лыжах в Италию.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.