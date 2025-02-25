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Трэвел-блогер рассказал, когда не стоит ехать в Стамбул в 2025 году

Трэвел-блогер рассказал, когда не стоит ехать в Стамбул в 2025 году
Когда не стоит ехать в Стамбул
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Этот город прекрасен всегда, однако есть периоды, когда насладиться им становится проблематично. Трэвел-блогер Анна Уварова рассказала, когда в 2025 году не стоит ехать в Стамбул.

Путешественница назвала несколько дат, пользующихся особой популярностью среди местных и туристов. В такое время в городе буквально не протолкнуться. Особенно сильно это заметно в районе популярных достопримечательностей.

  • 29 марта — 1 апреля (Рамадан)
  • 23 апреля (День национального суверенитета)
  • 1 мая (День солидарности и труда)
  • 19 мая (День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта)
  • 5-9 июня (Курбан-байрам)
  • 30 августа (День победы)
  • 29 октября (День Республики)

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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