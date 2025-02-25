Трэвел-блогер рассказал, когда не стоит ехать в Стамбул в 2025 году

Этот город прекрасен всегда, однако есть периоды, когда насладиться им становится проблематично. Трэвел-блогер Анна Уварова рассказала, когда в 2025 году не стоит ехать в Стамбул.

Путешественница назвала несколько дат, пользующихся особой популярностью среди местных и туристов. В такое время в городе буквально не протолкнуться. Особенно сильно это заметно в районе популярных достопримечательностей.

29 марта — 1 апреля (Рамадан)

23 апреля (День национального суверенитета)

1 мая (День солидарности и труда)

19 мая (День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта)

5-9 июня (Курбан-байрам)

30 августа (День победы)

29 октября (День Республики)

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