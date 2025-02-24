Туристка из России погибла на Шри-Ланке при попытке сделать селфи: комментарии знакомых

Знакомые погибшей на Шри-Ланке 53-летней россиянки Ольги Перминовой назвали её смерть «злой шуткой судьбы». Об этом пишет «РИА Новости».

Ольга Перминова из Саратова трагически погибла на Шри-Ланке, когда попыталась сделать селфи, высунувшись из поезда. Трагедия произошла на популярном туристическом маршруте Поди Менике, известном своими живописными пейзажами и знаменитым девятиарочным мостом.

53-летняя туристка направлялась в город Элла, когда решила запечатлеть момент. Держась за поручни, она высунулась из вагона, но наткнулась на скалу и выпала из поезда, получив серьёзные травмы головы. Позже она скончалась в больнице.

Местные власти подтвердили, что Перминова погибла при попытке сделать селфи между станциями Бадулла и Хали Эла. Её тело будет возвращено в Россию для захоронения.

Знакомая погибшей Натали Павлова отметила, что Ольга всегда отличалась осмотрительностью:

Невнимательность вообще не про неё, она всегда предусмотрительная была на моей памяти, она очень добрая, жизнерадостная, весёлая, заботливая, открытый человек. Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку.

Другая знакомая погибшей Анжелика Чулкова рассказала, что Ольга была добрым и отзывчивым человеком. Муж её скоропостижно скончался несколько лет назад в результате остановки сердца.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.