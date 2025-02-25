Доктор объяснял, почему иногда возникает неожиданный звон в одном ухе

Американский врач Кунал Суд объяснил, что странный звон в ухе, с которым сталкивается большинство людей, является вполне нормальным явлением. Этот феномен называется тиннитус и встречается у 75% людей.

Эксперт объясняет, что такие шумы обычно непродолжительны и не представляют угрозы для здоровья. Однако он предупреждает, что частые или длительные случаи тиннитуса могут свидетельствовать о более серьёзных проблемах и требуют консультации специалиста.

Среди возможных факторов, вызывающих этот шум, врач называет недостаток сна, стресс, употребление кофеина и инфекции.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, тиннитус может ощущаться как звон или шипение в ухе. Состояние также может вызывать пульсацию в ухе.

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