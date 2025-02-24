Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Предупреждающий признак слабоумия может проявиться при просмотре телевизора

Предупреждающий признак слабоумия может проявиться при просмотре телевизора
Слабоумие может проявиться при просмотре ТВ
Аудио-версия:
Комментарии

Ранние признаки деменции могут проявляться в повседневной жизни, в том числе при просмотре любимых телепрограмм. Об этом заявил консультант по неврологии Тим Риттман.

Одним из ранних симптомов деменции являются сложности с пониманием сюжета любимых телевизионных передач. Также на проблему могут указывать лёгкая забывчивость, изменения в восприятии или речи, отметил Тим Риттман:

Очень важно знать, что подобные симптомы могут иметь и другие причины, такие как плохое настроение или побочные эффекты лекарств. Но они могут быть ранними признаками слабоумия.

Для точного определения диагноза необходима консультация со специалистом.

Читайте также:
Почему мы иногда забываем простые слова? Врач назвал 8 основных причин
Почему мы иногда забываем простые слова? Врач назвал 8 основных причин

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android