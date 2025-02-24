Предупреждающий признак слабоумия может проявиться при просмотре телевизора

Ранние признаки деменции могут проявляться в повседневной жизни, в том числе при просмотре любимых телепрограмм. Об этом заявил консультант по неврологии Тим Риттман.

Одним из ранних симптомов деменции являются сложности с пониманием сюжета любимых телевизионных передач. Также на проблему могут указывать лёгкая забывчивость, изменения в восприятии или речи, отметил Тим Риттман:

Очень важно знать, что подобные симптомы могут иметь и другие причины, такие как плохое настроение или побочные эффекты лекарств. Но они могут быть ранними признаками слабоумия.

Для точного определения диагноза необходима консультация со специалистом.

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