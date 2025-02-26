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Диетолог рассказал, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья

Диетолог рассказал, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья
Сколько блинов можно съесть за раз
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Масленичная неделя началась, а это значит, что многие с особым энтузиазмом возьмутся за чаепития с главным атрибутом праздника. Диетолог Марьяна Джутова рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда за раз. По её словам, всё зависит от индивидуальных особенностей организма. Джутова подчеркнула, что, как правило, «безопасная» порция состоит из двух-трёх блинов.

Переедание может вызвать тяжесть, изжогу и проблемы с пищеварением. Чтобы организму было легче переваривать блины, лучше пить травяной чай, компот или воду, — объяснила врач.

Диетолог отметила, что не рекомендуется запивать блины газированными напитками и ледяной водой, поскольку они замедляют пищеварение. Важно поддерживать работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), не перегружая её обилием углеводов и жиров, которых в масленичном угощении предостаточно.

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