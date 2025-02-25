Редкий парад планет можно будет увидеть в небе на этой неделе

В последний день зимы жители Земли станут свидетелями уникального астрономического явления — парада планет. Следующая такая возможность представится только в 2040 году. Все восемь планет Солнечной системы одновременно окажутся видны на ночном небе, что происходит крайне редко.

При таком событии все планеты выстраиваются в одну линию относительно Земли. Наша планета совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней, тогда как, например, Нептуну требуется около 60 190 дней. Именно из-за этих различий подобное совпадение встречается так редко.

Парад планет достигнет своего пика 28 февраля, в ближайшую пятницу. Для наблюдения за планетами потребуются телескоп или бинокль, но некоторые планеты можно будет увидеть и невооружённым глазом.

Даже в условиях городского освещения большинство планет будут заметны, хотя лучше всего для наблюдений выбрать место с минимальным световым загрязнением.

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