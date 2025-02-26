Этот тип мужчин выглядит в глазах женщин более глупыми

Оказывается, негативные эмоции могут сильно подорвать гармонию в паре. Исследование учёных из Университета Варшавы, Университета Нового Южного Уэльса и Университета Падуи позволило сделать вывод о том, что злые мужчины кажутся женщинам более глупыми. В эксперименте приняли участие 148 пар разного возраста. Каждая из них прошла индивидуальные сеансы длительностью 45 минут, во время которых ответила на вопросы из нескольких опросников и тестов.

Задачей респондентов было описать себя и своего партнёра с точки зрения эмоциональной характеристики, а также интеллектуальных способностей. Выяснилось, что женщины, возлюбленные которых отличаются высоким уровнем гнева, воспринимают это как слабое интеллектуальное развитие. К тому же, более злые мужчины менее удовлетворены отношениями.

Исследователи пришли к выводу, что субъективное восприятие партнёра играет одну из ключевых ролей, вставая один ряд с объективной оценкой качеств. Удовлетворённость поведением возлюбленного влияет на сохранение гармонии в паре.

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