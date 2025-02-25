Ирина Шейк восхитила публику фигурой на новом селфи

Модели достаточно выложить одну фотографию, чтобы произвести фурор. Ирина Шейк — одна из обладательниц истинного шарма и невероятной харизмы, поэтому её простой снимок в зеркале собирает сотни тысяч лайков. Манекенщица опубликовала кадр, для которого позировала в коротком топе, без макияжа и укладки.

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Вещи 2025, — подписала фотографию Ирина.

Поклонники засыпали Шейк комплиментами в комментариях под постом: «Как всегда идеальна», «Роскошная», «Наша красавица», «Кровь с молоком», «Это такая редкость, когда кто-то настолько притягателен в самой простой одежде и без грамма косметики».

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