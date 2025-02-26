Действительно ли мороженое с высоким содержанием белка полезнее обычного, объяснил эксперт

Мороженое с высоким содержанием белка стало популярной альтернативой классическому десерту: многие считают его полезнее обычного варианта лакомства. Действительно ли это так, объяснили эксперты.

По словам Саманты Кокрейн, диетолога из Медицинского центра Векснера (Огайо), такое мороженое часто содержит ультрапастеризованное молоко, сывороточный белок или казеин, мало жира и сахара. По её словам, если ваша цель — снизить потребление сахара, это разумный выбор. Но если замена не приносит удовольствия, вы рискуете переедать.

Одна порция такого продукта даёт 6–8 г белка, однако в составе могут присутствовать загустители (ксантановая камедь, целлюлоза) и искусственные подсластители, влияющие на вкус и текстуру. Без жира мороженое теряет кремовость, а сахарозаменители создают неестественную сладость, добавила диетолог.

Эбигейл Коллен, диетолог Mount Sinai, отметила, что высокобелковое мороженое подходит спортсменам или людям с повышенной потребностью в белке. Но обычным людям нет смысла переходить на него, особенно если вам не нравится вкус. Лучше есть обычное мороженое, но в меру.

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