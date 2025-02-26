Селена Гомес удивила публику, выйдя в свет после похудения

Певица застала поклонников врасплох резкими переменами во внешности. Селена Гомес стала гостьей церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США. Звезда вышла на ковровую дорожку в роскошном чёрном платье в пол, которое идеально подчеркнуло её фигуру.

Селена Гомес Фото: Amy Sussman/Getty Images

Все взгляды были тут же прикованы к Селене, ведь всего за несколько месяцев она стала более стройной. Если раньше Гомес задавали вопрос о лишних килограммах, то теперь поклонники пытаются выяснить, как артистке удалось так быстро похудеть.

Многие предположили, что причиной всему специальные препараты. Певица поспешила развеять все разговоры и заявила, что сбросила вес из-за проблем со здоровьем. Селена подчеркнула, что после пересадки почки из-за волчанки процессы в её организме далеки от стабильности, поэтому нет ничего удивительно в скачках веса.

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