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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные продукты к Масленице

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные продукты к Масленице
Как выбрать качественные продукты к Масленице?
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В преддверии Масленицы Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору продуктов для приготовления традиционного праздничного блюда — блинов.

Мука. Рекомендуется отдавать предпочтение муке высшего сорта, но для снижения калорийности можно использовать овсяную, ячменную, гречневую, ржаную или цельнозерновую муку, а также их смеси.

Молоко. Жирность продукта не влияет на его пользу, однако слишком жирное молоко хуже усваивается организмом.

Сливочное масло. Важно убедиться, что в составе масла отсутствуют растительные жиры.

Яйца. Следует проверять чистоту скорлупы, отсутствие дефектов и наличие маркировки, подтверждающей соответствие стандартам качества. Мытые яйца хранятся не более 12 дней, предупреждают специалисты.

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