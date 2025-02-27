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Метеорологическая весна придёт в Москву на неделю раньше срока

Метеорологическая весна придёт в Москву на неделю раньше срока
Весна придёт в Москву на неделю раньше срока
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус обрадовал москвичей: климатическая весна начнётся на 7–10 дней раньше обычных сроков. По его словам, обычно климатическая весна наступает только 21 марта.

Среднесуточная температура воздуха в столице пока остаётся отрицательной, что соответствует зимним показателям. Однако температура в марте обещают быть теплее, чем обычно.

Начало марта принесёт пасмурную погоду и небольшие осадки в виде снега, который местами перейдёт в мокрый снег. Ночью 2 марта столбики термометров будут показывать от +2 до -5 градусов, днём температура будет строго чуть выше нуля. Это уже превысит средние показатели последних лет на 1-3 градуса.

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