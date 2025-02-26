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Пёс из США прошёл 17 метров с книгой на голове и стал мировым рекордсменом

Пёс из США прошёл 17 метров с книгой на голове и стал мировым рекордсменом
Пёс Леонард Ли
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Хвостик уже не первый раз завоевал почётный титул. Пёс Леонард Ли из Соединённых Штатов установил мировой рекорд, преодолев целых 17,3 метра, держа на голове книгу. Достижение пушистого занесли в Книгу Гиннесса.

Леонард Ли

Леонард Ли

Фото: guinnessworldrecords.com

В 2023 году Леонард Ли стал рекордсменом, подбросив баскетбольный мяч 22 раза за минуту. Ещё один талант пса — рисование. Шедевры, созданные бордер-колли, даже выставлялись в одной из галерей Лондона. Хозяйка Леонарда, Тереза, рассказала про его увлечения подробнее.

Леонард обожает плавать, участвует в различных благотворительных мероприятиях, занимается собачьим паркуром и с удовольствием учит новые трюки, — поделилась она.

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