Пёс из США прошёл 17 метров с книгой на голове и стал мировым рекордсменом

Хвостик уже не первый раз завоевал почётный титул. Пёс Леонард Ли из Соединённых Штатов установил мировой рекорд, преодолев целых 17,3 метра, держа на голове книгу. Достижение пушистого занесли в Книгу Гиннесса.

Леонард Ли Фото: guinnessworldrecords.com

В 2023 году Леонард Ли стал рекордсменом, подбросив баскетбольный мяч 22 раза за минуту. Ещё один талант пса — рисование. Шедевры, созданные бордер-колли, даже выставлялись в одной из галерей Лондона. Хозяйка Леонарда, Тереза, рассказала про его увлечения подробнее.

Леонард обожает плавать, участвует в различных благотворительных мероприятиях, занимается собачьим паркуром и с удовольствием учит новые трюки, — поделилась она.

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