Федерация фитнес-аэробики начинает отборочные соревнования чемпионата России 2025 года

Стартовал очередной спортивный сезон Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР). Отборочные соревнования чемпионата России пройдут в Ижевске, Иркутске, Челябинске и Калуге. Весенний соревновательный марафон по фитнес-аэробике завершится чемпионатом и первенством России, которые пройдут в Москве с 3 по 10 апреля.

Организаторами соревнований стали Министерство спорта РФ и Федерация фитнес-аэробики России при поддержке Министерства спорта в субъектах РФ и региональных федераций фитнес-аэробики.

В программе соревнований пять официально аккредитованных дисциплин фитнес-аэробики: аэробика, аэробика — пять человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп — большая группа. По традиции соревнования всегда включают фестивальную программу для новичков и любителей спорта, чтобы как можно больше россиян почувствовали свою причастность к состязаниям и оценили выступления опытных команд.

По результатам соревнований в федеральных округах будут сформированы региональные сборные, которые получат приглашение на чемпионат и первенство России. Сильнейшие команды из разных регионов смогут продемонстрировать своё мастерство на Кубке России и стать участниками ежегодного международного турнира по фитнес-аэробике в Москве.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.