В Сети набирает обороты странный тренд — лохматый шоколад

Когда дубайская версия уже надоела… Кондитеры не перестают удивлять. В социальных сетях набирает обороты необычный десерт. Шефы предлагают попробовать «лохматый» шоколад.

«Лохматый» шоколад Фото: Кадр из видео

С первого взгляда кажется, что плитка ничем не отличается от обыкновенного лакомства, но стоит только разломить её, как становится ясно — такой шоколад точно удивит любого. Дело в том, что начинка уж слишком напоминает шерсть или даже волосы.

Секрет такого шоколада прост. Кондитеры готовят начинку для него из обыкновенной сахарной ваты или же популярной в Турции сладости под названием пишмание, которая делается из муки, сахара и масла.

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