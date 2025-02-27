Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

В российском ресторане предлагают попробовать блин с изображением Канье Уэста

В российском ресторане предлагают попробовать блин с изображением Канье Уэста
В Москве придумали блин с Канье Уэстом
Комментарии

Необычную позицию меню ввело московское заведение. В ресторане Touch Chef’s place & bar по-особенному подготовились к Масленице. Шеф-повар Никита Кузьменко представил эксклюзивный десерт — блин Kanye & Chef с изображением Канье Уэста.

Блин с Канье Уэстом

Блин с Канье Уэстом

Фото: touch.rest/kanyeandchef

За 1200 рублей повар предлагает попробовать угощение, украшенное съедобной фотографией, созданной с помощью нейросети. Искусственный интеллект создал кадр, на котором рэпер и Кузьменко позируют, стоя на Красной площади.

Десерт представляет собой классический блин на молоке, покрытый хрустящим конопляным крамблом и нежным муссом из конопли. Сверху — картина из белого шоколада, обрамлённая рамкой из тёмного шоколада, — говорится на сайте заведения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Диетолог рассказал, сколько блинов можно съесть за раз без вреда для здоровья
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android