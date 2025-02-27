В российском ресторане предлагают попробовать блин с изображением Канье Уэста

Необычную позицию меню ввело московское заведение. В ресторане Touch Chef’s place & bar по-особенному подготовились к Масленице. Шеф-повар Никита Кузьменко представил эксклюзивный десерт — блин Kanye & Chef с изображением Канье Уэста.

Блин с Канье Уэстом Фото: touch.rest/kanyeandchef

За 1200 рублей повар предлагает попробовать угощение, украшенное съедобной фотографией, созданной с помощью нейросети. Искусственный интеллект создал кадр, на котором рэпер и Кузьменко позируют, стоя на Красной площади.

Десерт представляет собой классический блин на молоке, покрытый хрустящим конопляным крамблом и нежным муссом из конопли. Сверху — картина из белого шоколада, обрамлённая рамкой из тёмного шоколада, — говорится на сайте заведения.

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