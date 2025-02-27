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Учёные рассказали, чем грозит 24 часа без сна: вы удивитесь

Учёные рассказали, чем грозит 24 часа без сна: вы удивитесь
Учёные рассказали, чем грозит 24 часа без сна
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Новое исследование, проведённое специалистами Института диабета Дасмана, показало, что даже кратковременное лишение сна может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Всего лишь одна бессонная ночь вызывает рост числа иммунных клеток, связанных с хроническим воспалением.

В ходе эксперимента учёные наблюдали, как нехватка сна усиливает воспалительные процессы в организме. Это может повышать риск развития таких заболеваний, как ожирение, диабет и болезни сердца. Однако хорошая новость заключается в том, что после восстановления нормального режима сна эти эффекты исчезают.

Исследование, опубликованное в The Journal of Immunology, также выявило, что 24 часа без сна сильнее воздействует на людей с избыточным весом и ожирением. Учёные предполагают, что это связано с нарушением взаимодействия между мозгом и телом, регулирующего сон и обмен веществ.

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