Юрий Борзаковский и Полина Кнороз стали амбассадорами коллекции FORWARD TRAINING & FITNESS

Бренд спортивной и casual одежды FORWARD, производитель официальной экипировки сборных команд России, выпустил новую капсулу спортивной одежды TRAINING & FITNESS. Её амбассадорами стали олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский и многократная чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз.

Одежда сделана из лёгких дышащих тканей, которые хорошо отводят влагу, что делает даже самые интенсивные тренировки приятными и беззаботными. Это большая, серьёзная капсула для активных людей: футболки, олимпийки, тренировочные брюки, спортивные костюмы, шорты и обувь, в которой риск получить травму сведён к минимуму.

Кроссовки отличаются высокой амортизацией, за счёт чего во время тренировок существенно уменьшается ударная нагрузка на суставы. Они почти ничего не весят и обладают повышенной воздухопроницаемостью, из-за чего ноги не устают и остаются сухими в течение всей тренировки. Разнообразие цветовых решений делает эти модели не только функциональными, но и привлекательными.

Все изделия сшиты из износостойких, гипоаллергенных тканей с терморегулирующими и влагоотводящими свойствами. Одежда не раздражает кожу и сохраняет прохладу даже при интенсивных физических нагрузках.

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