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Наоми Кэмпбелл произвела фурор своим выходом на подиум

Наоми Кэмпбелл произвела фурор своим выходом на подиум
Наоми Кэмпбелл
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Чёрная пантера по-прежнему в деле! Наоми Кэмпбелл произвела фурор, пройдя по подиуму на Неделе моды в Милане. 54-летняя манекенщица представила образ бренда DSquared2.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Фото: Victor Boyko/WireImage/Getty Images

Супермодель позировала в обтягивающем кожаном боди с глубоким декольте и укороченным жакетом. Дополнением дерзкого лука стали высокие ботфорты. Кэмпбелл сделали объёмную укладку с кудрями.

Для поклонников модели её участие в показе стало приятным сюрпризом. «Она знает, что такое возраст?!», «Как всегда, королева», «Наоми с возрастом становится только красивее», «Пантера», — написали пользователи Сети под снимками Кэмпбелл.

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