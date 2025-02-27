Наоми Кэмпбелл произвела фурор своим выходом на подиум

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чёрная пантера по-прежнему в деле! Наоми Кэмпбелл произвела фурор, пройдя по подиуму на Неделе моды в Милане. 54-летняя манекенщица представила образ бренда DSquared2.

Наоми Кэмпбелл Фото: Victor Boyko/WireImage/Getty Images

Супермодель позировала в обтягивающем кожаном боди с глубоким декольте и укороченным жакетом. Дополнением дерзкого лука стали высокие ботфорты. Кэмпбелл сделали объёмную укладку с кудрями.

Для поклонников модели её участие в показе стало приятным сюрпризом. «Она знает, что такое возраст?!», «Как всегда, королева», «Наоми с возрастом становится только красивее», «Пантера», — написали пользователи Сети под снимками Кэмпбелл.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.