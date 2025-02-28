Рита Ора похвасталась идеальной фигурой в бикини

Певица знает рецепт хорошего отдыха для тела и души. Рита Ора давно ведёт активный образ жизни и призывает к этому поклонников. В буднях артистки есть много полезных ритуалов и привычек, которые помогают ей оставаться бодрой и держать себя в тонусе.

Рита Ора Фото: Из личного архива Риты Оры

Одна из них — сауна. Ора регулярно ходит в парилку после тренировки в зале. Рита опубликовала кадры, сделанные во время процедуры. На них звезда предстала в бикини оранжевого цвета.

Певица старается максимально вкладываться в поддержание гармонии тела и души. Фитнес, танцы, пилатес и другие виды спорта являются её любимыми. Пример артистки действительно воодушевляет и даёт мотивацию сходить в зал!

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