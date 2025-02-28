Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Рита Ора похвасталась фигурой в бикини

Рита Ора похвасталась идеальной фигурой в бикини
Рита Ора
Аудио-версия:
Комментарии

Певица знает рецепт хорошего отдыха для тела и души. Рита Ора давно ведёт активный образ жизни и призывает к этому поклонников. В буднях артистки есть много полезных ритуалов и привычек, которые помогают ей оставаться бодрой и держать себя в тонусе.

Рита Ора

Рита Ора

Фото: Из личного архива Риты Оры

Одна из них — сауна. Ора регулярно ходит в парилку после тренировки в зале. Рита опубликовала кадры, сделанные во время процедуры. На них звезда предстала в бикини оранжевого цвета.

Певица старается максимально вкладываться в поддержание гармонии тела и души. Фитнес, танцы, пилатес и другие виды спорта являются её любимыми. Пример артистки действительно воодушевляет и даёт мотивацию сходить в зал!

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Селена Гомес удивила публику, выйдя в свет после похудения
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android