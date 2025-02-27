Пенсионерка пробежала 7 марафонов на 7 континентах за неделю

Спортсменка доказала, что возраст — лишь цифра в паспорте. Лори Коупланд из США 65 лет. Со времён студенчества она принимает участие в различных беговых стартах. Недавно Лори взяла новую высоту. Пенсионерка за семь дней преодолела семь марафонов на семи континентах.

Коупланд стала участницей челленджа World Marathon Challenge, в рамках которого 62 атлета перемещались по миру на частном самолёте, чтобы преодолеть марафонскую дистанцию в 295 км за неделю. Так, Лори вышла на старт на базе Ультиматума в Антарктиде, в Кейптауне (ЮАР), Перте (Австралия), Дубае (ОАЭ), Мадриде (Испания), Форталезе (Бразилия) и Майами (США).

Спортсменка называет себя искательницей приключений и утверждает, что бег — её секретное «оружие» против хандры. Лори тренируется каждый день одна или в компании, заряжаясь позитивом и бодростью.

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