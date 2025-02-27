Россиянам напомнили, когда ожидаются следующие длинные выходные

Две волны длинных выходных ждут жителей России в мае. Как следует из производственного календаря на 2025 год, в последний весенний месяц граждане смогут наслаждаться сериями четырёхдневных выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Что касается Международного женского дня, то, несмотря на то что праздник выпадает на субботу, сокращённой рабочей недели не предвидится. Выходной 8 марта перенесён на 13 июня, что позволит продлить праздничные выходные в честь Дня России.

В итоге в июне жители страны тоже будут отдыхать четыре дня подряд: с 12 по 15 июня.

Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре в честь Дня народного единства. Выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесён на понедельник, 3 ноября. Таким образом, граждане будут работать шесть дней подряд, а затем отдыхать 2, 3 и 4 ноября.

Читайте также: В России хотят сократить рабочее время в пятницу на час ради здоровья сотрудников

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.