Доктор назвал четыре признака серьёзного поражения печени

Распознать проблемы с печенью бывает непросто, однако есть ключевые симптомы, которые помогут понять, что с органом что-то не так. Доктор Джозеф Салхаб из Флориды назвал четыре тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать.

Жёлтые кожа и глаза (желтуха). Это явный признак повреждения печени, который вас точно должен насторожить.

Вздутие живота. Отёки и вздутие, которые не проходят, могут свидетельствовать о скоплении жидкости (асцит), что указывает на проблемы с печенью.

Тошнота и рвота. Постоянные приступы тошноты и рвоты, особенно после употребления алкоголя, могут говорить о воспалении печени (гепатите).

Боль в правом подреберье. Стойкая боль в этой области может быть связана с воспалением печени, что требует немедленной консультации с врачом.

Если вы заметили у себя любой из перечисленных симптомов, как можно скорее обратитесь к специалисту.

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