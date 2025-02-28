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Неопознанный вирус в Конго унёс жизни более 50 человек: названы симптомы болезни

Неопознанный вирус в Конго унёс жизни более 50 человек: названы симптомы болезни
Неопознанный вирус в Конго унёс жизни 50 человек
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расследует новый неопознанный очаг заболевания в Демократической Республике Конго — загадочная болезнь унесла жизни более 50 человек. Заболевание отличается высокой летальностью, предупреждают эксперты.

Пациенты сообщали о следующих симптомах:

  • диарея;
  • усталость;
  • боль в шее и суставах;
  • потоотделение;
  • одышка;
  • сильная жажда;
  • постоянный плач.

Доцент кафедры вирусной иммунологии в Университете Бирмингема в Великобритании Зания Стаматаки отмечает, что время между появлением первых симптомов и смертью составляет всего 48 часов, что вызывает особую тревогу. На данный момент Эбола и Марбург исключены как возможные причины вспышки, однако исследования продолжаются. Врачи предполагают, что заболевание могло быть связано с употреблением в пищу мяса летучих мышей.

Эта вспышка, как и предыдущие вспышки в Демократической Республике Конго, имеют значение для остального мира, нам необходимо внимательно следить за ними и помогать с диагностикой и лечением.
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