Неопознанный вирус в Конго унёс жизни более 50 человек: названы симптомы болезни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расследует новый неопознанный очаг заболевания в Демократической Республике Конго — загадочная болезнь унесла жизни более 50 человек. Заболевание отличается высокой летальностью, предупреждают эксперты.

Пациенты сообщали о следующих симптомах:

диарея;

усталость;

боль в шее и суставах;

потоотделение;

одышка;

сильная жажда;

постоянный плач.

Доцент кафедры вирусной иммунологии в Университете Бирмингема в Великобритании Зания Стаматаки отмечает, что время между появлением первых симптомов и смертью составляет всего 48 часов, что вызывает особую тревогу. На данный момент Эбола и Марбург исключены как возможные причины вспышки, однако исследования продолжаются. Врачи предполагают, что заболевание могло быть связано с употреблением в пищу мяса летучих мышей.

Эта вспышка, как и предыдущие вспышки в Демократической Республике Конго, имеют значение для остального мира, нам необходимо внимательно следить за ними и помогать с диагностикой и лечением.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.