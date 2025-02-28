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Двое россиян погибли во время дайвинга на Филиппинах

Двое россиян погибли во время дайвинга на Филиппинах
Россияне погибли на Филиппинах
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На одного из них напала акула. У берегов Филиппин двое россиян погибли во время погружения с аквалангом. Руководитель подразделения местной береговой охраны Айрланд Лапитан сообщил, что четверо иностранцев отправились на лодке к острову Верде в сопровождении инструктора.

В итоге всех пятерых унесло сильным подводным течением. Двое наших соотечественников смогли самостоятельно добраться до лодки и дождаться помощи. При этом ещё двое пропали без вести. 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелихов были найдены лишь через час.

Первым спасатели обнаружили Максима. Мужчина находился без сознания, а уже в больнице врачи констатировали его смерть. Илью же нашли в момент, когда на него напали акулы.

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