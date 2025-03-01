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Кэти Перри вошла в состав экипажа космического корабля

Кэти Перри вошла в состав экипажа космического корабля
Кэти Перри
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Полёт состоится весной 2025 года. Кэти Перри вошла в состав экипажа космического корабля New Shepard, принадлежащего компании Blue Origin. Это будет первая с 1963-го миссия, участие в которой примут исключительно женщины. Напомним, 62 года назад в космос летала Валентина Терешкова.

Ожидается, что предстоящую миссию возглавит журналистка и невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес. Кроме того, в состав экипажа корабля вошли глава инженерной компании STEMBoard Аиша Боу, специалист в области космобиологии Аманда Нгуен, продюсер Керианн Флинн и журналистка Гейл Кинг.

Для Кэти большая честь быть частью первой женской команды Blue Origin, и она надеется, что это путешествие вдохновит её дочь и других людей стремиться к звёздам, — говорится в релизе компании Blue Origin.

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