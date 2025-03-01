Полёт состоится весной 2025 года. Кэти Перри вошла в состав экипажа космического корабля New Shepard, принадлежащего компании Blue Origin. Это будет первая с 1963-го миссия, участие в которой примут исключительно женщины. Напомним, 62 года назад в космос летала Валентина Терешкова.

Ожидается, что предстоящую миссию возглавит журналистка и невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес. Кроме того, в состав экипажа корабля вошли глава инженерной компании STEMBoard Аиша Боу, специалист в области космобиологии Аманда Нгуен, продюсер Керианн Флинн и журналистка Гейл Кинг.

Для Кэти большая честь быть частью первой женской команды Blue Origin, и она надеется, что это путешествие вдохновит её дочь и других людей стремиться к звёздам, — говорится в релизе компании Blue Origin.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Пенсионерка пробежала 7 марафонов на 7 континентах за неделю