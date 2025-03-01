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Учёные оценили пользу однодневной водной диеты

Учёные оценили пользу однодневной водной диеты
Учёные оценили пользу однодневной водной диеты
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Эксперты из Стэнфордского университета подтвердили, что кратковременное водное голодание может оказывать положительное воздействие на здоровье. Специалисты пришли к выводу, что такая диета способна изменить уровень гормона роста человека (соматотропин), что, в свою очередь, может способствовать улучшению обмена веществ и восстановлению клеток. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Endocrinology.

Эксперимент показал, что повышение уровня гормона роста наблюдается вне зависимости от снижения веса. Более выраженные изменения наблюдались у участников с изначально низким уровнем гормона. Повышенный уровень соматотропина ассоциируется с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, подчёркивают авторы.

Несмотря на положительные стороны, учёные отмечают потенциальные риски длительного водного голодания, среди которых головные боли, бессонница и потеря мышечной массы. Поэтому перед началом такого режима питания следует проконсультироваться со специалистом.

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