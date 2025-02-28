Чилийский модный бренд выпустил коллекцию одежды с символикой СССР

Кто бы мог подумать, что советская эстетика так вдохновит дизайнеров за океаном. Чилийский бренд Tropical выпустил коллекцию пляжной одежды, вдохновлённую символикой СССР. В линейку вошли не только купальники.

Купальник в стиле СССР Фото: Tropical

Бренд предлагает модницам приобрести к летнему сезону комплект красного цвета с подкладом из леопардовой ткани. Дополнительно можно купить спортивный костюм, состоящий из худи и брюк из мягкого велюра. В Сети уже шутят, что купальник с серпом и молотом из страз — лучший лук для того, чтобы наслаждаться жизнью под пальмами.

Образ в стиле СССР Фото: Tropical

«Где это купить?», «Заберите все мои деньги и отдайте это», «Как оформить доставку в Россию?», «Специально для тех, кто тоскует по прошлому», «Я не знаю зачем, но мне оно точно надо», — пишут люди в соцсетях бренда.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Рита Ора похвасталась идеальной фигурой в бикини