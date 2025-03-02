Шоу «Титаны», 2-й сезон, 6-я серия: во сколько начинается, какие испытания ждут участников

В воскресенье, 2 марта, ТНТ покажет шестую серию шоу «Титаны». В новом выпуске станут известны результаты испытания по грэпплингу. Для прохождения задания участники разбились на тройки. Напомним, задачей атлетов было в течение 1,5 минуты удерживать мяч в яме с песком.

Лучший в каждой тройке уходил с арены, а двое оставшихся продолжали сражение в новом раунде. Проигравшим становился тот, кто не смог удержать мяч по результатам финальных секунд. В шестой серии шоу станет ясно, кто из спортсменов выйдет из борьбы за победу.

Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.