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Кто выбыл в шестом выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний

В 6 выпуске шоу «Титаны» показали, как с испытанием по грэпплингу справились оставшиеся тройки. По результатам данного задания определились 28 спортсменов, которым пришлось принять участие в соревновании на вылет.

Результаты основного испытания (об итогах первой части данного задания мы писали здесь):

1-я тройка: Дмитрий Яшанькин, Алексей Олейник, Аарон Вирабян (худший результат);

2-я тройка: Алексей Негодайло, Максим Юн, Арсен Каримов (худший результат);

3-я тройка: Никита Крюков, Александр Третьяков, Антон Филиппов (худший результат);

4-я тройка: Александр Янковский, Александр Лепихов, Иван Киров (худший результат);

5-я тройка: Виктор Лакис, Сергей Юн, Владимир Морозов (худший результат);

6-я тройка: Алексей Леденев, Алексей Худяков, Михаил Худченко (худший результат);

7-я тройка: Дмитрий Баруткин, Владислав Ригерт, Константин Степанов (худший результат);

8-я тройка: Виталий Лалетин, Джамал Атаев, Александр Легков (худший результат).

Искусственный интеллект предложил 28 атлетам, показавшим наиболее слабые результаты, разбиться на пары. Задачей спортсменов было удерживать мяч в течение 1 минуты 30 секунд. В итоге из борьбы за главный приз выбыли: Анастасия Смирнова, Галина Пинч, Иван Киров, Владимир Морозов, Михаил Худченко, Вячеслав Романов, Александр Легков, Александр Силаев, Антон Борздый, Сергей Приходько, Александр Энберт, Даниил Соловьёв, Виктор Кейру, Зелемхан Дукаев. В проекте остались 70 атлетов.

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