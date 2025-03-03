На Землю надвигается мощная магнитная буря

Российские учёные из Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) сообщили о приближающейся магнитной буре в эти дни. Прогноз астрофизиков опубликован на официальном сайте.

Магнитная буря начнётся вечером 4 марта и продлится до конца следующего дня. Интенсивность космического возмущения оценивается в 5 баллов по шкале от 1 до 10, что соответствует уровню G1 по международной классификации. Максимум бури придётся на ночь с 4 на 5 марта.

Возмущение геомагнитного поля может оказать негативное влияние на самочувствие метеочувствительных людей. Возможны головные боли, колебания артериального давления и общее недомогание. Специалисты рекомендуют в этот период избегать стресса, больше отдыхать и пить достаточное количество воды.

Читайте также: Метеорологическая весна придёт в Москву на неделю раньше срока

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.