Россияне массово заболевают лихорадкой денге на острове Бали

Отдых в райском уголке превращается в кошмар. Десятки россиян столкнулись на Бали с лихорадкой денге. Наши соотечественники массово обращаются в клиники острова с неприятными симптомами после укуса насекомых.

С начала года в Индонезии сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. У туристов сильно распухают и даже отнимаются ноги. Некоторые из заболевших жалуются на галлюцинации. Им оказывается вся необходимая помощь.

У меня поднимается температура до 40, ломит просто всё тело, глаза невозможно повернуть, рукой даже невозможно пошевелить, такая слабость безумная. Ночью я еле-еле спала, не знаю как, потому что невозможно найти просто себе даже положение для сна, — рассказала одна из заболевших.

На сегодняшний день зарегистрировано более шести тысяч случаев заражения. От последствий лихорадки денге скончались 28 человек. Ситуация напряжённая в том числе из-за сезона дождей, во время которого на Бали появляется огромное количество комаров, переносящих инфекцию.

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