В Государственной думе передумали запрещать квадробинг. И вот почему

Ещё два месяца назад чиновники планировали на законодательном уровне запретить популярное среди детей увлечение. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заслуженный артист России Денис Майданов заявил, что на данный момент в правительстве не рассматривается вопрос о необходимости запрета квадробинга. По его словам, проблема уже утратила актуальность.

Я, честно говоря, не вижу и не видел смысла говорить об этом (законопроекте). Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему. А у Государственной думы есть гораздо важнее и серьёзнее задачи, — высказался политик.

Майданов подчеркнул, что интерес к квадробингу среди детей и подростков стремительно падает. Взрослые же, по мнению чиновника, поняли, что это хобби не может как-либо влиять на образ жизни молодёжи, поскольку быстро уходит из моды.

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