Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

В Государственной Думе больше не видят смысла запрещать квадробинг

В Государственной думе передумали запрещать квадробинг. И вот почему
В Госдуме передумали запрещать квадробинг
Аудио-версия:
Комментарии

Ещё два месяца назад чиновники планировали на законодательном уровне запретить популярное среди детей увлечение. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заслуженный артист России Денис Майданов заявил, что на данный момент в правительстве не рассматривается вопрос о необходимости запрета квадробинга. По его словам, проблема уже утратила актуальность.

Я, честно говоря, не вижу и не видел смысла говорить об этом (законопроекте). Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему. А у Государственной думы есть гораздо важнее и серьёзнее задачи, — высказался политик.

Майданов подчеркнул, что интерес к квадробингу среди детей и подростков стремительно падает. Взрослые же, по мнению чиновника, поняли, что это хобби не может как-либо влиять на образ жизни молодёжи, поскольку быстро уходит из моды.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В России за свадьбы в национальном стиле хотят выдавать гранты
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android