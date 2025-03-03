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VK Fest 2025 объявил города проведения — фестиваль впервые пройдёт в Челябинске и Казани

VK Fest 2025 объявил города проведения — фестиваль впервые пройдёт в Челябинске и Казани
VK Fest 2025 объявил города проведения
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В 2025 году VK Fest пройдёт с 14 июня по 20 июля. Фестиваль объединит Казань, Челябинск, Сириус, Санкт-Петербург и Москву.

VK Fest впервые принимают в сердце Татарстана и одном из самых популярных туристических городов — Казани, а также в Челябинске — культурном центре Южного Урала. Программа и площадки фестиваля станут известны позже. Билеты доступны на официальном сайте vkfest.ru, сейчас их можно приобрести по самой низкой цене.

Даты VK Fest в 2025 году:

  • 14 июня — Челябинск;
  • 21 июня — Сириус;
  • 29 июня — Казань;
  • 5–6 июля — Санкт-Петербург;
  • 19–20 июля — Москва.
Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные в столице Татарстана и на Урале. Это было нашей мечтой, и вот наконец она осуществилась. Это случилось благодаря нашим зрителям и подписчикам сообщества. Ведь если нас очень просят — мы всегда исполняем желания. И, конечно, мы рады в четвёртый раз проводить VK Fest в Сириусе. Каждая встреча с этим местом для нас особенно тёплая. До встречи на VK Fest 2025 — нас ждут лучшие танцевальные дни лета! — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В 2024 году VK Fest прошёл в пяти городах России — в том числе впервые в Уфе и Красноярске — и собрал рекордные 205 тысяч человек.

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