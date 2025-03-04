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Жители стран Африки стали гораздо чаще путешествовать в Россию

Жители стран Африки стали гораздо чаще путешествовать в Россию
Жители стран Африки стали чаще ездить в Россию
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К нам в гости приезжает всё больше иностранцев. Директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова сообщила, что за последние два года турпоток из стран Африки в Россию вырос почти на 60 процентов.

По словам эксперта, на сегодняшний день речь идёт примерно о 37 тыс. поездок в год. Пока цифра держится на низком уровне, однако ожидается, что в ближайшее время жители стран Африки всё чаще будут выбирать для отдыха Россию.

При этом ответный турпоток тоже стремительно растёт. Об этом сообщил директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин.

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