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Роспотребнадзор назвал важные правила питания во время Великого поста

Роспотребнадзор назвал важные правила питания во время Великого поста
Важные правила питания во время Великого поста
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В этом году Великий пост пройдёт с 3 марта по 19 апреля. Роспотребнадзор напомнил основные принципы питания в это время.

Эксперты напомнили: главное правило поста — исключение всей животной пищи: мяса, рыбы, птицы, молока и молочных продуктов, яиц. Основу рациона должны составлять растительные продукты: зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи и грибы. Это поможет организму разгрузиться, улучшит работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и укрепит иммунитет.

Важно помнить, что питание должно оставаться регулярным и разнообразным, не рекомендуется пропускать завтраки. В Роспотребнадзоре также советуют включить в меню продукты, богатые сложными углеводами и содержащие растительный белок — цельные злаки и бобовые.

Роспотребнадзор напоминает: поститься нужно по силам. Если у вас проблемы со здоровьем, прежде чем придерживаться поста, проконсультируйтесь со специалистом.
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