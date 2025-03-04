Диетолог назвала 6 противопоказаний для соблюдения поста в Рамадан

Некоторым людям опасно поститься в Рамадан, предупреждает врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова. Cпециалист подчеркнула, что отказ от пищи и воды в течение дня может нанести вред здоровью при определённых состояниях.
Противопоказания к посту:
- заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);
- сердечная и почечная недостаточность;
- диабет;
- эпилепсия;
- беременность;
- грудное вскармливание.
Регина Ахуньянова дала рекомендации для тех, кто соблюдает пост. Так, после захода солнца нужно выпить стакан обычной или минеральной воды. На ужин лучше выбрать легкоусвояемые блюда: тушёные овощи с нерафинированным маслом, запечённое мясо, крупы, супы на овощном бульоне. Из напитков — травяные чаи с сухофруктами.
Ложиться спать следует не раньше чем через два часа после еды для полноценного переваривания пищи. Перед рассветом врач советует сделать упор на сытный завтрак: каши, белковые продукты (яйца, творог), полезные жиры (авокадо, орехи) и небольшое количество простых углеводов (мёд, фрукты).
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