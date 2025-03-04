Диетолог назвала 6 противопоказаний для соблюдения поста в Рамадан

Некоторым людям опасно поститься в Рамадан, предупреждает врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова. Cпециалист подчеркнула, что отказ от пищи и воды в течение дня может нанести вред здоровью при определённых состояниях.

Противопоказания к посту:

заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);

сердечная и почечная недостаточность;

диабет;

эпилепсия;

беременность;

грудное вскармливание.

Регина Ахуньянова дала рекомендации для тех, кто соблюдает пост. Так, после захода солнца нужно выпить стакан обычной или минеральной воды. На ужин лучше выбрать легкоусвояемые блюда: тушёные овощи с нерафинированным маслом, запечённое мясо, крупы, супы на овощном бульоне. Из напитков — травяные чаи с сухофруктами.

Ложиться спать следует не раньше чем через два часа после еды для полноценного переваривания пищи. Перед рассветом врач советует сделать упор на сытный завтрак: каши, белковые продукты (яйца, творог), полезные жиры (авокадо, орехи) и небольшое количество простых углеводов (мёд, фрукты).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.