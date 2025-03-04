Психолог назвала простые способы увеличить выработку гормонов счастья

Американский психолог Сьюзан Альберс из Кливлендской клиники поделилась методами, которые могут естественным образом повышать уровень гормонов счастья — серотонина, окситоцина, дофамина и эндорфинов.

Среди наиболее действенных способов — физическая активность, особенно на свежем воздухе. Прогулки или велосипедные поездки под солнцем способствуют дополнительной выработке серотонина, что позитивно влияет на сон, аппетит и настроение.

Также важными факторами являются общение с близкими и занятие любимыми делами. Проводя время с друзьями и семьёй, а также увлекаясь хобби, можно поднять себе настроение. Прослушивание музыки, волонтёрство и просмотр комедий тоже вносят вклад в эмоциональное благополучие.

Не менее значимой частью программы по повышению уровня гормонов счастья является диета. Продукты, богатые пробиотиками, такие как йогурты, солёные огурцы и квашеная капуста, способствуют нормализации работы кишечника, что, в свою очередь, регулирует настроение. Сложные углеводы и нежирные белки, содержащиеся в цельных продуктах, помогают увеличить уровень серотонина и дофамина.

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