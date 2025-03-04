В Австралии умер Джеймс Харрисон, кровь которого спасла более 2 млн человек

Мужчина был донором с 1954-го. В возрасте 88 лет ушёл из жизни Джеймс Харрисон — человек, чья кровь спасла жизни более 2 млн детей. В родной Австралии его называли «человеком с золотой рукой». Об истории этого удивительного человека мы писали здесь.

У мужчины была редчайшая группа крови с антителом Anti-D. С его помощью возможно предотвратить резус-конфликт у беременных. Харрисон стал донором ещё в подростковом возрасте. Он сдавал плазму каждые две недели и даже установил мировой рекорд. В общей сложности Джеймс сделал 1173 донации.

Свои последние годы «человек с золотой рукой» провёл в доме престарелых на Центральном побережье Нового Южного Уэльса в Австралии. Сердце героя перестало биться, когда он спал. Смерть мужчины стала трагедией не только для его близких, но и для людей, жизни которых удалось сохранить благодаря его вкладу.

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