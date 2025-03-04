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Мужчины рассказали, сколько потратят на покупку подарков в честь 8 марта

Мужчины рассказали, сколько потратят на покупку подарков в честь 8 Марта
Сколько мужчины потратят на 8 Марта
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Результаты опроса сервиса «Авито» пришлись дамам не по душе. Исследование аналитиков показало, сколько российские мужчины готовы потратить на подарок на 8 Марта. По мнению большинства респондентов, хороший презент стоит в пределах 4,7 тысячи рублей.

Всё бы ничего, вот только женщины в ответе на этот же вопрос указали 5,4 тысячи рублей. В основном наши соотечественницы рассчитывают получить в честь праздника цветы. Внушительный процент опрошенных мужчин собираются сделать дамам именно такой подарок.

Опрос показал, что россиянки также считают достойным презентом деньги, ювелирные украшения, косметику и парфюмерию, сертификат в спа-салон. Мужчины же смотрят на это несколько иначе. В их списке косметика, украшения, деньги и товары для дома и уюта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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