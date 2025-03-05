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Учёные выявили 4 типа романтической любви

Учёные выявили 4 типа романтической любви
Учёные выявили 4 типа романтической любви
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Учёные из Австралийского национального университета (ANU) обнаружили, что влюблённые люди делятся на категории в зависимости от интенсивности чувств, преданности, навязчивых мыслей и частоты секса. Исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

Авторы проанализировали данные 809 молодых людей в отношениях и выделили следующие категории:

Умеренные («обычные») влюблённые (40%) — самая большая группа, чаще мужчины. Для них характерны средние показатели страсти, низкая навязчивость, высокая преданность и секс 1-2 раза в неделю.

Интенсивные романтики (29%) — «безумно влюблённые». В этой группе 60% женщин, они рано влюбляются, демонстрируют высокую добросовестность, реже злоупотребляют кофе или алкоголем.

Умеренно-мягкие (20%) — низкие показатели по всем критериям, включая редкие интимные контакты.

Страстные (9,64%) — рекордные 10 сексуальных актов в неделю, склонность к путешествиям, тратам и курению.

Это исследование поможет сформулировать идеи для будущих исследований, а его результаты имеют значение для эволюции романтической любви.
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