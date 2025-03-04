Жительница Австралии вышла из наркоза и заговорила с британским акцентом

Женщина столкнулась с неожиданными последствиями операции на челюсти. 57-летняя жительница Австралии Ким Холл перенесла хирургическое вмешательство, а после выхода из наркоза неожиданно стала говорить с акцентом.

В 2021 году пациентке диагностировали рак нижней челюсти. Она согласилась на операцию, а после заново училась говорить, есть и пить. Когда Ким наконец-то смогла полноценно использовать речевой аппарат, то заметила, что говорит с явным британским акцентом. Более того, новый говор Холл характерен для жителей графства Йоркшир.

Женщина рассказала, что никогда не бывала в Британии. Врачи диагностировали у неё синдром иностранного акцента. По словам логопеда, с которым занимается Ким, из-за этого расстройства гласные, произносимые её подопечной стали звучать по-другому.

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