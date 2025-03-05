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Школьник на выпускном: Тимоти Шаламе стал мемом из-за своего лука на «Оскаре»

Школьник на выпускном: Тимоти Шаламе стал мемом из-за своего лука на «Оскаре»
Тимоти Шаламе
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Актёра подняли на смех. Тимоти Шаламе стал одним из гостей церемонии вручения премии «Оскар». 29-летний исполнитель главной роли в фильме «Дюна» позировал перед камерами в костюме лимонного оттенка от Givenchy.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Шаламе дополнил образ шёлковой рубашкой в тон, классическими чёрными ботинками, а также золотыми браслетами, кольцами и ожерельем. Казалось бы, безупречный лук. Вот только публика модные изыскания Тимоти не оценила. Актёр неожиданно стал мемом.

«Это что за школьник готовится на выпускной?», «Желточек», «Нужно быть очень уверенным в себе, чтобы надеть такое», — написали пользователи под снимком Шаламе.

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